В центре Челябинска полицейские задержали 18-летнего иностранца с 140 свертками героина массой 280 граммов, сообщили в ГУ МВД по региону.
Подозреваемый пояснил, что занимается сбытом наркотиков в областном центре и других городах УрФО.
Возбуждено уголовное дело о попытке сбыта героина (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 228.1 УК РФ).
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