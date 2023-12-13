В Челябинске задержали 18‑летнего парня с 140 свертками героина

Подозреваемый распространял наркотики по всему УрФО

В центре Челябинска полицейские задержали 18-летнего иностранца с 140 свертками героина массой 280 граммов, сообщили в ГУ МВД по региону.



Подозреваемый пояснил, что занимается сбытом наркотиков в областном центре и других городах УрФО.



Возбуждено уголовное дело о попытке сбыта героина (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 228.1 УК РФ).

