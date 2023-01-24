В Челябинске задержали 18‑летнего парня, похитившего 11 телефонов из салона связи

Гаджеты он успел продать

Челябинские полицейские задержали подозреваемого в грабеже. 18-летний парень, по версии следствия, похитил 11 телефонов из салона связи по улице Гагарина. Ущерб составил 100 тысяч рублей. Об этом сегодня, 24 января, сообщили в УМВД по городу.

Злоумышленник забежал в магазин вечером, ударил по витрине и сложил смартфоны в пакет.

«Похищенное задержанный реализовал, вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению. В отношении подозреваемого в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж)», — сообщили в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, челябинские полицейские задержали подозреваемого в краже телефонов из салона сотовой связи на Краснопольском проспекте.