В Челябинске задержали 18-летнего курьера, забравшего 3 млн у пенсионерки

Парень приехал из соседнего региона

В Челябинске полицейские задержали юного курьера мошенников. 18-летний житель Тюмени зарабатывал тем, что забирал у пожилых людей деньги и переводил их на продиктованные работодателем счета, оставляя себе процент. Одной из жертв аферистов стала 76-летняя челябинка, рассказали в ГУ МВД по региону.

Жительница Центрального района после длительного общения с мошенниками сняла со счета три миллиона рублей и передала их вскоре подъехавшему тюменцу. Некоторое время спустя пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Парня, забравшего крупную сумму, оперативно задержали. Он рассказал, что работает на неизвестных ему людей, а работу нашел в Интернете.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Остальные участники преступной схемы устанавливаются.