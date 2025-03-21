В Челябинске задержали 16‑летнего курьера мошенников

Оказалось, что парень и раньше участвовал в преступных схемах, однако избежал уголовного преследования из‑за возраста

Сотрудники ОМВД по Катав-Ивановскому району задержали в Челябинске 16‑летнего парня, участвовавшего в мошеннической схеме. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Все началось в Катав-Ивановске. 92‑летней женщине позвонили неизвестные и сообщили, что ее внучка попала в ДТП и ей нужна операция за 200 тысяч рублей. Пенсионерке сказали, что к ней приедет человек, которому нужно отдать деньги. Местный таксист, которого мошенники попросили выполнить заказ, заподозрил подвох, поскольку за всю его практику еще никто не просил доставить посылку из Катав-Ивановска в Челябинск.

Мужчина обратился в полицию и вместе с оперативниками отправился в областной центр, где и была назначена встреча с 16‑летним курьером. Подросток должен был перевести деньги на счета злоумышленников. Теперь он достиг возраста уголовной ответственности и находится под следствием.

Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.