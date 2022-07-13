В Челябинской области полицейские задержали 14 местных жителей, подозреваемых в подпольном обналичивании денежных средств. Они незаконно получили около 12 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
«Злоумышленники осуществляли нелегальное обналичивание денежных средств по одной и той же схеме. Деньги клиентов по фиктивным основаниям переводились на счета нескольких подконтрольных нелегальным банкирам юридических лиц, а затем выводились в наличный оборот за определенный процент. Обвиняемыми для своих противозаконных целей было создано более 28 коммерческих организаций. В результате подпольных финансовых операций злоумышленникам удалось извлечь доход в размере порядка 12 млн рублей», — сообщили в ведомстве.
В ходе обысков было изъято 230 печатей юридических лиц, 600 банковских карт, компьютерная техника, мобильные телефоны, документы, журналы с черновыми записями, более 40 электронных ключей.
Возбуждены уголовные дела по статьям 172 (незаконная банковская деятельность), 173.1 (незаконное создание юрлица), 187 (неправомерный оборот средств платежей), 210 (организация преступного сообщества) Уголовного кодекса Российской Федерации. Материалы уголовных дел объединены в одно производство.
Напомним, ранее сотрудницу магнитогорского аэропорта задержали по подозрению в мошенничестве. Женщина воспользовалась своим служебным положением.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня Национальный интерес