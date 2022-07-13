В Челябинске задержали 14 участников преступного сообщества

Местных жителей подозревают в подпольном обналичивании денег

«Злоумышленники осуществляли нелегальное обналичивание денежных средств по одной и той же схеме. Деньги клиентов по фиктивным основаниям переводились на счета нескольких подконтрольных нелегальным банкирам юридических лиц, а затем выводились в наличный оборот за определенный процент. Обвиняемыми для своих противозаконных целей было создано более 28 коммерческих организаций. В результате подпольных финансовых операций злоумышленникам удалось извлечь доход в размере порядка 12 млн рублей»,

— сообщили в ведомстве.