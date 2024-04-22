В Челябинске задержали 11 участников ОПГ за изготовление поддельных паспортов

По документам подозреваемые получали банковские карты

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Сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с сотрудниками полиции Челябинской области задержали 11 подозреваемых в подделке документов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительным данным, злоумышленники изготавливали паспорта граждан РФ, Республики Беларусь, Киргизской Республики, а затем по этим документам оформили банковские карты. Средства с карт подозреваемые обналичивали.

«По адресам их проживания изъяты компьютерные системные блоки, внешние электронные носители информации, банковские и сим-карты, документы с признаками подделки, бланки миграционных карт. Кроме того, обнаружены мобильные телефоны, содержащие компьютерные программы, которые предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денег», — рассказали в МВД России.

Возбуждены уголовные дела о подделке документов (статья 327 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (статья 187 УК РФ).