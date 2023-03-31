В Челябинске задавивший пешехода водитель фуры стал фигурантом уголовного дела

Пострадавший скончался по пути в больницу

Сотрудники отдела по расследованию ДТП следственного управления МВД Челябинска возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего водителя фуры. Как сообщили в прокуратуре региона, речь идет о дорожной аварии, которая произошла в минувшую среду, 29 марта, возле дома № 12 на проспекте Ленина. В тот день, около 17 часов, грузовик Mercedes насмерть сбил пешехода, который пересекал проезжую часть.

Правоохранители на данный момент установили, что шофер остановился на пешеходном переходе из-за пробки, а затем тронулся вперед и наехал на мужчину. Ранее ИА «Первое областное» сообщало со ссылкой на ГИБДД, что пешеход переходил дорогу в неустановленном месте.

«В результате наезда пешеход получил травмы, от которых скончался в карете скорой помощи. В отношении 55-летнего жителя Нижегородской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ», — заявили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Челябинска контролирует ход расследования данного уголовного дела. Отметим, что в день, когда случилась эта авария, произошло еще одно ДТП: на улице Кулибина женщина за рулем Nissan сбила подростков, которые ехали вдвоем на одном самокате. Получив травмы, ребята попали в больницу.