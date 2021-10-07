В Челябинске зa взятку в размере 800 тысяч рублей задержан сотрудник РЖД

Как сообщили в следственном комитете СУ по Челябинской области, подозреваемый получал взятки не деньгами, а подарками и услугами





34-летний челябинец работал инспектором по контролю за качеством строительно-монтажных работ в Южно-Уральской дирекции по капитальному строительству — филиале ОАО «Российские железные дороги».



За определенные услуги и подарки он проявлял лояльность и обеспечивал приемку выполненных подрядчиком работ без нареканий и замечаний. Фигурантом дела стал и региональный представитель московской компании «ГидроСпецПром», который и оказывал услуги: отремонтировал дом инспектора и укомплектовал его бытовой техникой. Он также задержан.

В отношении инспектора возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»), в отношении сотрудника коммерческой фирмы — по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»).



Сегодня, 7 октября, будет решаться вопрос о мере пресечения в отношении обоих фигурантов.

Преступление раскрыто региональным управлением ФСБ.