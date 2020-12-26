В Челябинске за взятку осудили экс-сотрудника таможни

Мужчина являлся руководителем подразделения Уральского таможенного управления

Накануне в Челябинске вынесли приговор в отношении бывшего руководителя подразделения Уральского таможенного управления. Мужчина обвиняется во взяточничестве. Подробнее сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года. Ответственное лицо получило взятку в размере 50 тысяч рублей за то, чтобы оказывать покровительство по службе при исполнении подрядной организацией государственного контракта. Причем взятку дал представитель этой организации.

«Калининский районный суд Челябинска вынес обвинительный приговор. Бывший руководитель подразделения Уральского таможенного управления признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации („Получение взятки в значительном размере“). Суд назначил назначил бывшему должностному лицу наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года»,— уточнили в пресс-службе ведомства.

Приговор в свою законную силу еще не вступил и может быть обжалован.