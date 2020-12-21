В Челябинске за сутки в ДТП пострадали три пешехода

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествий

В Челябинске за последние трое суток произошло 153 ДТП, в трех из которых пострадали пешеходы. Подробнее об авариях рассказали в пресс-службе ГИБДД по Челябинску.

18 декабря в 22:10 26-летняя девушка переходила дорогу в неположенном месте на улице Труда, 203, в результате чего на нее наехал автомобиль «Тойота», за рулем которого находился водитель 1988 года рождения. Девушка получила травмы.

Еще одна авария произошла в тот же день в 15:05 на улице Румянцева, 35. По данным ГИБДД, водитель автомобиля «ГАЗ 3110» наехал на 80-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП пешеход, 1940 года рождения, получила телесные повреждения»,— уточнили в ведомстве.

На нерегулируемом пешеходном переходе на улице Батумской, 2/6 также пострадал пешеход. 18 декабря в 7:30 женщина, 1979 года рождения, переходила дорогу, когда на нее наехал 52-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Киа». Пострадавшая получила различные травмы.