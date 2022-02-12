В Челябинске за сутки произошло пятьдесят аварий

По данным городской ГИБДД, это больше, чем обычно

11 февраля в Челябинске весь день шел снег. Вечером город встал в девятибалльных пробках. По данным пресс-службы ГИБДД по Челябинску, за последние сутки в городе произошло 48 аварий, ночью — еще две.

Это чуть выше обычных среднесуточных цифр в Челябинске, но не намного. В городской ГИБДД отмечают, что вчера большинство водителей учли сложную дорожную обстановку и не выехали без серьезной необходимости.

Страшное ДТП произошло вечером 11 февраля на улице Братьев Кашириных. Там 20-летний автомобилист сбил 20-летнего велосипедиста, последний получил серьезные травмы и был госпитализирован.