В Челябинске за сутки нашли три квартиры с фиктивно прописанными иностранцами

В отношении владельцев имущества возбудили уголовные дела

Челябинские полицейские во время рейдов обнаружили в Металлургическом, Тракторозаводском и Центральном районах три квартиры, в которых были фиктивно прописаны 14 иностранцев, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

При работе с владельцами квартир выяснилось, что они за деньги прописали жителей ближнего зарубежья, но предоставлять им жилье не собирались.

В отношении подозреваемых 43-х, 29-и и 25-и лет возбуждены уголовные дела о фиктивной регистрации и фиктивной постановке на учет иностранцев (статьи 322.2 и 322.3 УК РФ). Наказание по этим статьям — вплоть до лишения свободы.