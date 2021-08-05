В Челябинске за сутки матросы спасли восемь человек на воде

В том числе помощь потребовалась четверым детям

За минувшие сутки в Челябинске матросы-спасатели вытащили из воды восемь человек. Об этом сегодня, 5 августа, сообщили в управлении безопасности жизнедеятельности по городу.

Так, накануне на пляже «Новороссийский» пришлось вытаскивать из воды 46-летнего мужчину — он отплыл от берега на 60 метров. Вечером на этом же пляже помощь понадобилась 35-летнему мужчине.

В 70 метрах от берега пляжа «Смолинский» оказался 23-летний молодой человек. На пляже «Городской» из воды спасатели эвакуировали троих детей — 11, 12 и 7 лет. На пляже «Ясень» самостоятельно выбраться из воды не смог 6-летний ребенок.

На Первом озере матросы эвакуировали 18-летнего парня, заплывшего на 200 метров.

«Уважаемые челябинцы, убедительно просим вас не пренебрегать мерами безопасности при отдыхе у водоема и не оставлять детей без присмотра», — напомнили в управлении.

Ранее Первое областное информагентство рассказывало о правилах поведения на воде для взрослых и детей.