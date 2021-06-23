В Челябинске за последний год возросла подростковая преступность

Сотрудники ГУФСИН провели встречу с родителями проблемных школьников

В Курчатовском районе Челябинска за последний год выросло количество преступлений, совершенных подростками. Сотрудники регионального ГУФСИН проводят профилактические мероприятия для пресечения повторных правонарушений.

«Отмечен большой рост преступности среди несовершеннолетних. Если обратиться к статистике, то в настоящее время на учете в уголовно-исполнительной инспекции по Курчатовскому району состоит 27 осужденных, а за аналогичный период прошлого года было девять человек. Наша задача, как сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, — проводить профилактические мероприятия, причем не только с несовершеннолетними, но и с их родителями, — рассказала начальник филиала по Курчатовскому району УИИ ГУФСИН области подполковник внутренней службы Ольга Арапова.

Для профилактики правонарушений специалисты провели встречу с родителями проблемных подростков.

«Говорили о возможностях получения образования, оздоровления и организации летнего отдыха ребят, посещении спортивных секций и кружков», — рассказали организаторы встречи.

Также в рамках мероприятия для родителей провели психологический тренинг.