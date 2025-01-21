В Челябинске за одну ночь один человек погиб и двое пострадали на пожарах

Понадобилась эвакуация 25 человек

В ночь на вторник, 21 января, на пожарах в Челябинске один человек погиб и двое пострадали, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Тело мужчины обнаружили в горящей квартире на первом этаже дома на проспекте Победы. Огонь вспыхнул из-за короткого замыкания холодильника.

На улице Доватора при пожаре в квартире пострадали мужчина и женщина, они находились в бессознательном состоянии и были госпитализированы.

«С верхних этажей пожарные эвакуировали 25 человек, из них трое детей. Сотрудники отделения дознания устанавливают возможные причины ЧП», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

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