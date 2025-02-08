В Челябинске за одно утро выявили более 50 нарушений перевозки детей

Родителям напомнили об ответственности

Накануне, 7 февраля, в Челябинске сотрудники Госавтоинспекции проверили соблюдение правил перевозки детей в автомобилях в рамках акции «Автокресло — ремень безопасности». Только за одно утро они зафиксировали более 50 нарушений, сообщили в пресс-службе городской ГАИ.

Проверки инспекторы проводили около образовательных учреждений. Выяснилось, что часть родителей-водителей не пристегивали своих детей ремнями безопасности, а также не использовали детские кресла. Были выявлены и другие нарушения требований к перевозке детей. Подобные нарушения влекут наложение штрафов в размере полутора и трех тысяч рублей.

«Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем»,— напомнили в ведомстве.

В городской ГАИ добавили, что даже если водитель уверен в безопасности своего вождения, то на дороге всегда может встретиться безответственный водитель, который может спровоцировать ДТП.