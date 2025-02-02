В Челябинске за один вечер сбили двух пешеходов на одном и том же месте

ДТП произошли с разницей в 10 минут

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Вечером в субботу, 1 февраля, в Челябинске на улице Братьев Кашириных сбили двух пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофоров, с разницей в 10 минут, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Первая авария произошла в 20:00 в районе дома № 114б/1. 39-летний водитель автомобиля «Чанган» наехал на 25-летнего парня, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

Второе ДТП произошло в 20:10. В результате наезда 44-летнего водителя «Фольксвагена» пострадал 48-летний мужчина.

Пострадавших доставили в больницу. Все обстоятельства устанавливаются.