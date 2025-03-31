Региональная система видеонаблюдения министерства общественной безопасности зафиксировала серьезные нарушения скоростного режима в Челябинске, сообщили в пресс-службе ведомства.
На первом месте — BMW, чей водитель разогнался до 182 км/ч на Университетской набережной при разрешенной скорости 60 км/ч.
Серебро антирейтинга достается владельцу Mercedes, мчавшегося со скоростью 176 км/ч. Настолько сильно он хотел покинуть Челябинск по Свердловскому тракту.
Замыкает тройку «лидеров» Volkswagen, водитель которого гнал со скоростью 129 км/ч по Университетской набережной.
Таблица штрафов за превышение скорости в Челябинске (при условии, что указанные скорости относятся к зонам с ограничением в 60 км/ч).
|
Превышение скорости
|
Штраф (рублей)
|
Штраф со скидкой (рублей)
|
Другие наказания
|
До 20 км/ч
|
Нет штрафа
|
-
|
-
|
20—40 км/ч
|
750
|
562,5
|
-
|
40—60 км/ч
|
1500—2250
|
1125—1687,5
|
-
|
40—60 км/ч (повторно)
|
3000—3750
|
Нет скидки
|
-
|
60—80 км/ч
|
3000—3700
|
2250—2812,5
|
Лишение прав на 4—6 месяцев
|
Более 60 км/ч (повторно)
|
7500
|
Нет скидки
|
Лишение прав на 1 год
|
Более 80 км/ч
|
7500
|
5625
|
Лишение прав на 6 месяцев
Повторные нарушения и уголовная ответственность
Важно отметить, что повторные грубые нарушения скоростного режима могут привести к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет и значительным штрафам.