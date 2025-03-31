Региональная система видеонаблюдения министерства общественной безопасности зафиксировала серьезные нарушения скоростного режима в Челябинске, сообщили в пресс-службе ведомства.

На первом месте — BMW, чей водитель разогнался до 182 км/ч на Университетской набережной при разрешенной скорости 60 км/ч.

маш.jpg

Серебро антирейтинга достается владельцу Mercedes, мчавшегося со скоростью 176 км/ч. Настолько сильно он хотел покинуть Челябинск по Свердловскому тракту.

маш1.jpg

Замыкает тройку «лидеров» Volkswagen, водитель которого гнал со скоростью 129 км/ч по Университетской набережной.

маш2.jpg

Таблица штрафов за превышение скорости в Челябинске (при условии, что указанные скорости относятся к зонам с ограничением в 60 км/ч).

Превышение скорости

Штраф (рублей)

Штраф со скидкой (рублей)

Другие наказания

До 20 км/ч

Нет штрафа

-

-

20—40 км/ч

750

562,5

-

40—60 км/ч

1500—2250

1125—1687,5

-

40—60 км/ч (повторно)

3000—3750

Нет скидки

-

60—80 км/ч

3000—3700

2250—2812,5

Лишение прав на 4—6 месяцев

Более 60 км/ч (повторно)

7500

Нет скидки

Лишение прав на 1 год

Более 80 км/ч

7500

5625

Лишение прав на 6 месяцев

Повторные нарушения и уголовная ответственность

Важно отметить, что повторные грубые нарушения скоростного режима могут привести к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет и значительным штрафам. 