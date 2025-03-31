В Челябинске за неделю камеры трижды зафиксировали серьезные превышения скорости на дорогах

Автомобилистам напоминают об ответственности

Региональная система видеонаблюдения министерства общественной безопасности зафиксировала серьезные нарушения скоростного режима в Челябинске, сообщили в пресс-службе ведомства.

На первом месте — BMW, чей водитель разогнался до 182 км/ч на Университетской набережной при разрешенной скорости 60 км/ч.





Серебро антирейтинга достается владельцу Mercedes, мчавшегося со скоростью 176 км/ч. Настолько сильно он хотел покинуть Челябинск по Свердловскому тракту.





Замыкает тройку «лидеров» Volkswagen, водитель которого гнал со скоростью 129 км/ч по Университетской набережной.





Таблица штрафов за превышение скорости в Челябинске (при условии, что указанные скорости относятся к зонам с ограничением в 60 км/ч).

Превышение скорости Штраф (рублей) Штраф со скидкой (рублей) Другие наказания До 20 км/ч Нет штрафа - - 20—40 км/ч 750 562,5 - 40—60 км/ч 1500—2250 1125—1687,5 - 40—60 км/ч (повторно) 3000—3750 Нет скидки - 60—80 км/ч 3000—3700 2250—2812,5 Лишение прав на 4—6 месяцев Более 60 км/ч (повторно) 7500 Нет скидки Лишение прав на 1 год Более 80 км/ч 7500 5625 Лишение прав на 6 месяцев

Повторные нарушения и уголовная ответственность

Важно отметить, что повторные грубые нарушения скоростного режима могут привести к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет и значительным штрафам.