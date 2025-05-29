В Челябинске за наезд на пенсионерку с самокатчика требуют 100 тысяч рублей

Иск прокуратуры направлен в суд

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска потребовала взыскать с самокатчика компенсацию морального вреда, причиненного пенсионерке. 18-летний парень днем 27 мая на электросамокате наехал на 77-летнюю женщину. Происшествие произошло возле дома № 30 на улице Горького. Надзорное ведомство настаивает на взыскании 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры.

«В результате дорожно-транспортного происшествия женщине причинены телесные повреждения в виде рваной раны голени и ушиба голеностопа. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, испытала физические и нравственные страдания, причиненные противоправными действиями водителя электросамоката», — говорится в сообщении прокуратуры региона.

Пенсионерка обратилась в прокуратуру Тракторозаводского района с заявлением о защите прав и попросила компенсации морального вреда. Иск направлен в суд.