В Челябинске за два часа раскрыли убийство в Калининском районе

Тело мужчины обнаружили в квартире по улице Российской

В Челябинске полицейские задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в Калининском районе на улице Российской. О теле мужчины с признаками насильственной смерти сообщили в дежурную часть.

Как передают в региональном ГУ МВД, следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и приступила к оперативно-разыскным мероприятиям. Подозреваемый в убийстве был задержан в течение двух часов. Им оказался 41‑летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление.

Следователями СК возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, убийство произошло две недели назад во время застолья, когда мужчины повздорили. С места преступления изъят нож, предположительно, он стал орудием преступления.