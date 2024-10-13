В Челябинске за два часа должники выплатили приставам более 120 тысяч рублей

Арестовано 26 автомобилей

В Челябинске сотрудники ГАИ и судебные приставы провели очередные рейды на выезде из Челябинска и на въезде в город по Копейскому шоссе. За два часа проверок они арестовали 26 автомобилей, от 17 водителей потребовали как можно скорее явиться к приставам, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Приставы напоминали водителям-должникам о необходимости погасить долги. Некоторые автомобилисты не стали тянуть и рассчитались прямо на месте. В результате за два часа было погашено долгов на 123 тысячи рублей.

Совместные рейды инспекторов и судебных приставов продолжатся.