В Челябинске за день сняли с фиктивной регистрации пятерых мигрантов

Они были прописаны в трех квартирах

В Челябинске полицейские за один день выявили три квартиры, хозяева которых фиктивно поставили на учет пятерых иностранцев. Собственников помещений привлекли к ответственности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Резиновые» квартиры были обнаружены в Металлургическом, Советском и Тракторозаводском районах. Иностранцев с миграционного учета сняли, а в отношении собственников квартир, которые за деньги пошли на преступление, возбудили уголовные дела о фиктивной постановке на учет иностранных граждан (статья 322.3 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до трех лет.