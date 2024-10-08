В Челябинске выявили пятерых собственников квартир, которые фиктивно прописали мигрантов

Возбуждены уголовные дела

В Челябинске полицейские за два дня выявили пять квартир, в которых фиктивно числились восемь иностранцев. Хозяева помещений прописали мигрантов за деньги, но предоставлять им жилое помещение не собирались. По факту фиктивной постановки на учет граждан стран ближнего зарубежья возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Резиновые» квартиры полицейские обнаружили в Ленинском, Металлургическом, Советском, Калининском и Курчатовском районах. Их владельцы — три женщины и двое мужчин — за деньги решили помочь мигрантам и прописали их в своих квартирах. При этом жить туда иностранцев не пустили. Правоохранители сняли жителей стран СНГ с миграционного учета, а владельцы квартир стали фигурантами уголовных дела по статье 322.3 УК РФ.