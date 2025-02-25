В Челябинске выявили пьяного водителя автобуса, перевозившего группу детей

Он отстранен от вождения

В Челябинске инспекторы ГАИ остановили для проверки автобус «Сетра», который перевозил группу детей в Екатеринбург. Проверяя документы, правоохранители заподозрили, что водитель пьян. Медосвидетельствование подтвердило их подозрения, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

В отношении 38-летнего водителя составили протокол об управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. От вождения его отстранили.

Все обстоятельства устанавливаются.