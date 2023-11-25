В Челябинске вынужденно сел самолет, следовавший из Новосибирска в Сочи

Одному из пассажиров потребовалась срочная помощь медиков

Сегодня, 25 ноября, в челябинском аэропорту Курчатов вынужденно сел самолет, следовавший по маршруту Новосибирск — Сочи, из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Последнего госпитализировали, остальных пассажиров размещают в гостиницах до вылета по маршруту, запланированного на вечер. Предоставление услуг контролирует прокуратура, сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

«25 ноября в аэропорту Челябинска в 6:42 произошла вынужденная посадка рейса № 472 по решению командира воздушного судна авиакомпании „Nord Wind“ в связи с необходимостью оказания неотложной помощи пассажиру, который госпитализирован в больницу. Вылет запланирован в 19:00 25 ноября»,— сообщили в прокуратуре.

На рейс зарегистрирован 201 пассажир, в том числе четверо детей. Сейчас их размещают в гостиницах. Обращений в прокуратуру от пассажиров пока не поступало. Ситуация находится на контроле ведомства.