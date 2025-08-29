В Челябинске вынесли приговор женщине, забившей ножом случайного гостя

Мужчина пришел к ее соседу, но ошибся дверью

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор 55-летней местной жительнице, которая зарезала случайного гостя в августе 2024 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Трагедия разыгралась в доме № 37 по Молодогвардейцев. Подсудимая вместе с сожителем выпивала у себя дома, когда к ним постучался мужчина — оказалось, он пришел в гости к их соседу, но ошибся дверью. Вечеринка продолжилась, возник конфликт, и хозяйка начала выгонять гостя, вооружившись ножом.

«Осужденная нанесла 38-летнему потерпевшему не менее двух ударов в грудную клетку и один удар в руку. Кроме того, в процессе причинения телесных повреждений фигурантка нанесла неприятелю несколько ударов руками по голове и пояснице, чем сбила его с ног, в результате чего потерпевший упал, ударившись о стены и пол помещения, от полученных ранений скончался», — восстановили картину произошедшего в следственном управлении.

После содеянного женщина попыталась ввести органы следствия в заблуждение, спрятав орудие преступления и избавившись от личных вещей потерпевшего.

Суд признал женщину виновной в убийстве, ей назначено наказание в виде 8 лет в колонии общего режима. Также по иску прокуратуры района в пользу близких родственников потерпевшего с виновной взыскано полмиллиона рублей в счет компенсации морального вреда.