В Челябинске вынесли приговор женщине, которая убила сына

Пенсионерка получила 1,5 года ограничения свободы

Курчатовский районный суд Челябинска огласил приговор 61-летней местной жительнице, которая убила своего сына, ударив ножом в живот. Ее признали виновной в убийстве при превышении пределов самообороны, сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что мать и сын проживали в одной квартире, мужчина периодически не работал, злоупотреблял спиртными напитками, избивал мать и сестру.

«В ходе очередной ссоры сын оскорблял мать, с силой хватал ее за руки, пытался душить и ударить по голове. Пенсионерка, в свою очередь, осознавая, что явно превышает пределы необходимой обороны, нанесла сыну удар ножом в область живота. От этого ранения потерпевший скончался в больнице», — говорится в сообщении.

Органами предварительного следствия действия женщины были квалифицированы как убийство (статья 105 УК РФ), однако суд, рассмотрев обстоятельства, вменил женщине часть 1 статьи 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны) и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на год и шесть месяцев с установлением ряда ограничений.

Приговор не вступил в законную силу.