В Челябинске вынесли приговор за попытку контрабанды источника радиации V степени опасности

Преступление в сфере обращения с радиоактивными веществами пресекли сотрудники регионального управления ФСБ

Курчатовский суд Челябинска огласил приговор за попытку контрабанды прибора, который может быть использован для создания вооружения, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Челябинской области.

На скамье подсудимых был гражданин РФ, задержанный в конце 2024 года контрразведчиками за организацию незаконного перемещения радиационного источника, используемого для проверки работоспособности и стабильности установок военного назначения.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что, отправляя в одну из стран Центрально-Азиатского региона прибор для измерения радиационной активности в установках военного назначения, мужчина действовал в интересах иностранного государства. Отправка была пресечена, а в ходе следствия задокументировано, что изъятый прибор относится к радионуклидным источникам пятой категории радиационной опасности», — рассказали в ведомстве.

В отношении лица было возбуждено и расследовано уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 226.1, части 1 статьи 220 УК РФ (контрабанда, незаконные хранение, использование, передача ядерных материалов или радиоактивных веществ). Судебной инстанцией лицо признано виновным и приговорено к лишению свободы на 2 года и 2 месяца условно с испытательным сроком 3 года, а также штрафу в размере 100 тысяч рублей.