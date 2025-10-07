Курчатовский суд Челябинска огласил приговор за попытку контрабанды прибора, который может быть использован для создания вооружения, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Челябинской области.
На скамье подсудимых был гражданин РФ, задержанный в конце 2024 года контрразведчиками за организацию незаконного перемещения радиационного источника, используемого для проверки работоспособности и стабильности установок военного назначения.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что, отправляя в одну из стран Центрально-Азиатского региона прибор для измерения радиационной активности в установках военного назначения, мужчина действовал в интересах иностранного государства. Отправка была пресечена, а в ходе следствия задокументировано, что изъятый прибор относится к радионуклидным источникам пятой категории радиационной опасности», — рассказали в ведомстве.
В отношении лица было возбуждено и расследовано уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 226.1, части 1 статьи 220 УК РФ (контрабанда, незаконные хранение, использование, передача ядерных материалов или радиоактивных веществ). Судебной инстанцией лицо признано виновным и приговорено к лишению свободы на 2 года и 2 месяца условно с испытательным сроком 3 года, а также штрафу в размере 100 тысяч рублей.