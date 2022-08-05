В Челябинске вынесли приговор бизнесмену за взятку бывшему вице-мэру Олегу Извекову

Вячеславу Бежину назначили многомиллионный штраф

Сегодня, 5 августа, в Советском районном суде огласили приговор директору ООО «Суворов-IT» Вячеславу Бежину по делу о даче взятки (пункт «б» части 4 статьи 291 УК РФ), передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.



Установлено, что Бежин передал взятку бывшему заместителю главы города по экономическому развитию и инвестициям Олегу Извекову за содействие в заключении контракта на поставку тепловизоров.

Сумма взятки составила 450 тысяч рублей. Бежин успел передать Извекову часть взятки — 225 тысяч рублей.

Подсудимый озвучил СМИ свое отношение к обвинению.

«С самого начала наша позиция с адвокатом одна — это было вымогательство со стороны Извекова. „Не будет денег — не будет контракта“. Да, деньги передавал, признаю», — сказал Вячеслав Бежин.

Несмотря на раскаяние и признание вины, госвобвинитель предложил назначить подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки — 9 млн рублей.

«Вячеславу Бежину назначили наказание в виде штрафа в 30-кратном размере взятки, то есть 13 млн 500 тысяч рублей»,— огласил решение судья.

Бежин с решением остался не согласен.

«Не скажу, что доволен решением. Таких денег в глаза не видел. С адвокатом обсудим возможность обжалования», — прокомментировал он корреспонденту ИА «Первое областное».

10 июня Советский районный суд Челябинска вынес приговор Олегу Извекову за получение взятки.