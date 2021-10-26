В Челябинске вынесли приговор водителю, насмерть сбившему женщину на пешеходном переходе

Евгений Стюрин ехал на огромной скорости и скрылся с места ДТП

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Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор в отношении 38-летнего Евгения Стюрина. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Об этом сегодня, 26 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Судом установлено, что 29 марта в 17 часов 30 минут 37-летний водитель автомобиля «Ниссан» на высокой скорости сбил 55-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась на месте. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он скрылся с места аварии, но был задержан по горячим следам сотрудниками полиции.

Водитель «Ниссана» был задержан и водворен в изолятор временного содержания. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека»).



Поскольку подозреваемый ухаживает за больной матерью и воспитывает несовершеннолетнюю дочь, суд назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Челябинской областной суд изменил меру пресечения на заключение под стражу.



Сегодня в Металлургическом суде вынесли приговор по делу.

«Приговором виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Кроме того, судом частично удовлетворены исковые требования двоих потерпевших: взыскано в счет возмещения морального вреда по 600 тысяч рублей каждому.





