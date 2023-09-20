В Челябинске вынесли приговор учредителю «Компаньона» по делу о мошенничестве

Арсен Унанян признан виновным в махинациях с деньгами инвесторов

Сегодня, 20 сентября, Центральный районный суд Челябинска вынес приговор учредителю агентства недвижимости «Компаньон» Арсену Унаняну, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе суда.

В 2022 году челябинская полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ) при строительстве бизнес-центра «Романов» на северо-западе города. Строительством объекта занималась ныне компания-банкрот «Меркада», учредителем которой является известный риелтор Арсен Унанян. Суд установил, что обвиняемый проводил махинации с деньгами инвесторов, вложившихся в строительство.

«Суд назначил Арсену Унаняну наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 700 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе суда.

Как ранее сообщал наш сайт, офис «Меркады» в феврале прошлого года навестили силовики. Тогда Унанян объяснил эту проверку давлением на него кредиторов.

10 декабря 2021 года Арбитражный суд Челябинской области принял решение о признании банкротом ООО «Группа предприятий „Компаньон“». В отношении должника введена процедура конкурсного производства на шесть месяцев. Среди кредиторов компании — Арсен Унанян, Лев Мельник, Илья Горфман и ООО «Символ Бетон». Общая сумма заявленных требований — 30 млн рублей.