В Челябинске вынесли приговор убийцам замдиректора национального парка «Зюраткуль»

Подсудимые вину не признали

Сегодня, 10 октября, Челябинский областной суд вынес приговор двум жителям Сатки. 54-летний Олег Верба и 48-летний Евгений Гайнов признаны виновными в убийстве заместителя директора национального парка «Зюраткуль» Сергея Завьялова, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Жестокая расправа над Сергеем Завьяловым случилась в ночь на 11 июля 2010 года. Как следует из обвинительного заключения, Верба и Гайнов распивали спиртное на территории нацпарка. Сергей Завьялов сделал Вербе замечание. Конфликт разгорелся из-за того, что погибший выполнял свои обязанности по борьбе с нарушителями-браконьерами, а Олег Верба промышлял незаконной охотой в «Зюраткуле». Завязалась драка. Верба схватил Сергея Завьялова за одежду, повалил на землю и не менее 20 раз ударил потерпевшего. Избитому мужчине удалось подняться, он попытался скрыться от разъяренного оппонента, но тут в конфликт вмешался Гайнов. Он догнал Сергея Завьялова и продолжил его избивать. Мужчина потерял сознание и уже не очнулся. Чтобы сокрыть преступление, Завьялов и Гайнов отправили бездыханное тело в багажник «Тойоты», вывезли в провал Шахта-47 в Сатке и сбросили туда погибшего.

Убийц не могли найти долгих 11 лет. Между тем в 2019 году Олег Верба, по версии следствия, жестоко избил пенсионера в одном из дворов по улице Солнечной в Сатке, после чего мужчина скончался в больнице. В отношении Вербы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). По этому эпизоду подсудимого оправдали в связи с отсутствием самого события преступления. Оправдательный вердикт вынесли после голосования коллегии присяжных — четверо были за привлечение к уголовной ответственности, еще четверо — против.

Второго подсудимого Евгения Гайнова признали виновным по пункту «б» части 2 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными в присутствии малолетнего») и части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

29 октября 2020 года в одном из дворов Сатки шестилетний мальчик гулял со своей собакой. В какой-то момент пес погнался за курицей, что разозлило Гайнова. Подсудимый взял палку с гвоздями и несколько раз со всей силы ударил собаку. Животное погибло на месте, а у мальчика после случившегося появились расстройство адаптации, нарушение сна, раздражительность. Ребенок нуждался в помощи психиатра.

«Олега Вербу и Евгения Гайнова признать виновными по пунктам „б“, „ж“ части 2 статьи 105 УК РФ („Убийство“). И назначить Олегу Вербе наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в колонии строгого режима. Евгению Гайнову назначить окончательное наказание путем частичного присоединения наказаний за другие преступления — 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — зачитала приговор судья.

Также виновные должны выплатить супруге погибшего 3,5 млн рублей моральной компенсации. Вербе и Гайнову приговор явно не понравился.

«Здесь все мошенники, все дело сфальсифицировано, я требую, чтобы слушатели в суде знали это. Все сфабриковано, приговор несправедливый», — кричал Олег Верба и, в конце концов, был удален из суда.

Евгений Гайнов в выражениях не стеснялся и приправлял свое несогласие отборным матом.

«Верба не виноват, и я не виноват. Там было еще четыре человека, они избили Завьялова и забрали у него телефон. У меня есть свидетели, я это буду доказывать», — пообещал подсудимый.

На приговор пришла сестра погибшего. Она с первых заседаний следила за делом.

«Приговор обжаловать не буду. Я считаю, что приговор справедливый. Именно они двое и убивали. Просто отморозки, по-другому не сказать», — поделилась Светлана А.

Также женщина рассказала, что тело брата нашли только в 2012 году. Опознавательную экспертизу проводили в Москве. Исследование показало, что останки принадлежат Сергею Завьялову на 99,9%.