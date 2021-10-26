В Челябинске вынесли приговор троим участникам банды, причастным к убийству мэра Копейска Сергея Вялова

Булдашев, Ишбулатов, Соколов осуждены и за другие преступления

Сегодня, 26 октября, Челябинский областной суд вынес приговор по делам Владимира Булдашева, Алексея Соколова и Радика Ишбулатова. Они обвинялись в бандитизме, убийствах и незаконном хранении оружия.









Членов банды в зал суда привели под конвоем. Они очень удивились, что на оглашение приговора пришли журналисты. Владимир Булдашев сильно разозлился.

«А какое право вы имеете снимать? Вы у нас разрешение спросили? Так вот знайте — дело сфабриковано, вины на нас никакой нет. И прекратите снимать — нарушаете наши права», — раздраженно сказал обвиняемый.



Другой подсудимый Алексей Соколов спросил: «Для ТикТока снимаете?»





Перед тем как огласить приговор, судья зачитал постановление, согласно которому с подсудимых сняли обвинение по некоторым эпизодам. Центральное событие приговора — убийство мэра Копейска Сергея Вялова, которое было совершено в 1994 году. В ходе судебного следствия государственный обвинитель в связи с отсутствием доказательств причастности к совершению преступлений отказалась от обвинения, предъявленного: Булдашеву по ч. 1 ст. 209 УК РФ (участие в организованной преступной группе), Соколову по ч. 2 ст. 209 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «а, з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), Ишбулатову по п.п. «а, з, к» ч. 2 ст. 105 (убийство). Суд принял отказ, прекратил уголовное дело и уголовное преследование подсудимых по преступлениям, указанным прокурором, признал за ними право на реабилитацию.

По данным следствия, экс-депутат Копейского горсовета Владимир Булдашев замыслил проучить мэра из личной неприязни разногласий по использованию муниципального имущества.













Булдашев попросил своих племянников Соколовых припугнуть Вялова. Те, в свою очередь, обратились к Радику Ишбулатову, который в итоге исполнил заказ Булдашева. «Припугивание» мэра закончилось убийством. Сергея Вялова зарезали возле его дома в один из августовских вечеров. Бандиты намеренно использовали нож, чтобы убийство было похоже на бытовое.

Члены группировки ранее уже были осуждены за громкие убийства. В частности, от их рук в 1999 году погиб директор ООО «Агрофирма „Спутник“» Владимир Курятников, в 2004 году жертвой бандитов стал директор совхоза «Вперед» Валерий Бондаренко.





Булдашев за эти преступления был осужден в 2007 году и получил 22 года колонии. В 2011 году экс-депутат получил еще три года за убийства предпринимателя Владимира Венкова по прозвищу Птеня и бизнесмена Бориса Пегова. Алексей Соколов и Радик Ишбулатов в 2011 году тоже были осуждены по пунктам «ж, з», части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное по найму, группой лиц по предварительному сговору). Ишбулатову дали 15 лет колонии строгого режима, Соколову — 14 лет. Его брат, также находящийся в банде, был объявлен в международный розыск. По предварительным данным, его уже нашли и уголовные дела в отношении него рассмотрят в отдельном производстве.

Соколов обвинялся в попытке изнасилования девушки в 1997 году. После отказа обвиняемый избил ее до бессознательного состояния в Каштакском бору. Также он в 2014 году расстрелял предпринимателя из охотничьего ружья.









Сегодня Челябинский областной суд огласил приговор в отношении Владимира Булдашева, Радика Ишбулатова и Алексея Соколова. Булдашев и Соколов признаны виновными в организации умышленного убийства (ст. 17, п.п. «а, в, н» ст. 102 УК РФ), а Ишбулатов — в умышленном убийстве (п.п. «а, в, н» ст. 102 УК РФ), совершенном из корыстных побуждений, в связи с выполнением потерпевшим своего служебного долга. Соколов, помимо прочего, признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья (ч. 1 ст. 112 УК РФ в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ), убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ в редакции Федерального закона от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ) и незаконном ношении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ в редакции Федерального закона от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ). Булдашев отказался от дачи показаний и вину не признал, Ишбулатов тоже отрицал причастность к преступлению. Соколов лишь частично признал вину в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

«Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок: Булдашеву — 25 лет, со штрафом 10 000 рублей, Ишбулатову — 19 лет, Соколову — 20 лет», — вынес приговор суд.

Кроме того, в качестве компенсации морального вреда в пользу сына убитого мэра Копейска Дмитрия Вялова с подсудимых взыскано три миллиона рублей. Еще по одному эпизоду подсудимый Соколов должен выплатить миллион рублей супруге убитого бизнесмена.

Приговор в законную силу не вступил.