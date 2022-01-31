В Челябинске вынесли приговор троим мужчинам за организацию наркобизнеса

Виновные производили мефедрон в арендованных гаражных боксах

Челябинский областной суд вынес приговор в отношении троих жителей Екатеринбурга. Они признаны виновными в незаконном производстве, хранении, покушении на незаконный сбыт наркотиков и отмывании денег. Об этом сегодня, 31 января, сообщили в пресс-службе облсуда.

Судом установлено, что 48-летний Артур Чепурин в январе 2019 года захотел быстро разбогатеть и решил пойти по короткому, но опасному пути — изготавливать и продавать наркотики. Для реализации преступного замысла ему понадобилась помощь 37-летних знакомых Алексея Пяткова и Никиты Баранова. Мужчины арендовали два гаражных бокса — в Каслинском районе Челябинской области и в Екатеринбурге. Там они организовали производство мефедрона.

«Соучастники оборудовали лабораторию и получили мефедрон массой около 2,3 килограмма. Произведенный наркотик они расфасовали: часть хранили в гаражном боксе, часть при себе, часть поместили в тайник, оборудованный у обочины дороги в лесном массиве Чкаловского района Екатеринбурга для дальнейшей реализации. Кроме того, мужчины открыли несколько расчетных счетов в различных банках, на которые от приобретателей наркотиков поступали денежные средства в криптовалюте. Преобразуя криптовалюту в рубли, они переводили деньги на банковские счета», — рассказали в Челябинском областном суде.

Ранее подсудимых обвиняли в незаконном производстве прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере, совершенном организованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 228.4 УК РФ), однако по этой статье они были оправданы, за каждым из них признано право на реабилитацию.

За преступления по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере»), части 1 статьи 228.3 УК РФ («Хранение прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере»), части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей») и пунктам «а», «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств») все трое отправлены в колонию строгого режима. Чепурину назначено 17 лет лишения свободы, Баранов и Пятков осуждены на 14 лет.

Приговор может быть обжалован.