В Челябинске вынесли приговор сыну судьи по делу о незаконном приобретении наркотиков

Арсению Губке назначили штраф

Советский районный суд Челябинска вынес приговор 22-летнему Арсению Губке. Он признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков (часть 1 статьи 228 УК РФ). Виновный — сын судьи Центрального райсуда Натальи Губки. Молодому человеку назначили штраф, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе суда.

«Назначено наказание в виде штрафа на сумму 25 тысяч рублей», — сообщили в суде.

Губку задержали в октябре прошлого года. Он пояснил, что приобрел наркотики для личного использования.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.