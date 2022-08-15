В Челябинске вынесли приговор создателю финансовой пирамиды, похитившему у вкладчиков более 16 млн рублей

В деле фигурирует 101 потерпевший

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор руководителю ООО Кредитный потребительский кооператив «РОСТ» Андрею Макарову. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сегодня, 15 августа, Первому областному информагентству сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Установлено, что организатор финансовой пирамиды в период с 2013 по 2015 год в Челябинске заключил договоры займа, обещая высокие проценты за пользование деньгами. Однако же выплата процентов производилась только от вливаний новых клиентов, никаких инвестиционных проектов компания не вела. Так подсудимый похитил у 101 потерпевшего 16,6 млн рублей.

В отношении Андрея Макарова возбудили уголовное дело сначала в Казани, где и находился главный офис «РОСТа», по искам обманутых жителей Татарстана. Макаров был осужден по части 1 статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), пунктам «а», «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки»).

«Центральный районный суд назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы. Путем частичного присоединения наказания по приговору Вахитовского районного суда окончательно назначено 13 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии особого режима», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Приговор в законную силу не вступил.

Всего от деятельности кооператива пострадали более 3,5 тысячи россиян.