В Челябинске вынесли приговор поджигателю дома на Труда

Ущерб составил более 4 миллионов рублей

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор мужчине, который пробрался в здание объекта культурного наследия и поджег его. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что подсудимый вечером 9 августа 2019 года, воспользовавшись отсутствием сторожа, проник в здание объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом Пчелина» на улице Труда и поджег его.

Из-за вспыхнувшего пожара уничтожилось более 86% дома, ущерб составил 4,3 миллиона рублей.

23-летнего мужчину признали виновным в совершении преступления по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога»). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он обязан выплатить сумму ущерба.

Добавим, полукаменный дом Пчелина на улице Сибирской был построен в период с 1874 по 1882 годы. С 1992 года здание имеет статус памятника культуры регионального значения. В 2014 году в особняке случился пожар, причинивший немалый ущерб. В феврале 2017 года здание перешло в частную собственность. В 2018 году владелец начал ремонт кровли без согласования с Госкомитетом, за что был наказан штрафом.