В Челябинске вынесли приговор по делу о массовой драке в ОЦ № 5

Виновным назначили условные сроки

Сегодня, 20 декабря, в Курчатовском районном суде вынесли приговор четверым участникам массовой драки в ОЦ № 5, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе суда.

За хулиганство (статья 213 УК РФ) осудили четверых молодых людей, только один из них совершеннолетний.

8 февраля прошлого года в Образовательном центре № 5 в микрорайоне Парковом забежавшие в холл подростки устроили драку. Потасовка попала на видео. Медицинская помощь понадобилась одному пострадавшему.

Курчатовский районный суд назначил всем фигурантам два года лишения свободы условно.