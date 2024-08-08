В Челябинске вынесли приговор петербуржцу за растление детей

Жертвами педофила стали шестеро несовершеннолетних из Подмосковья и Челябинска

Житель Санкт-Петербурга несколько месяцев совращал детей за онлайн-валюту, жертвами педофила стали шесть малолетних жителей Челябинской и Московской областей. Приговор мужчине огласил Челябинский областной суд.

Установлено, что Михаил Меренков вступал с детьми в переписку через мессенджер: вел с ними циничные разговоры на сексуальные темы, сопровождал свои реплики непристойными изображениями, а потом убеждал детей производить видеосъемку их обнаженного тела, сцен совершения ими действий сексуального характера и высылать ему.

«Платил мужчина валютой Robux, предназначенной для использования на игровой онлайн-платформе Roblox, а полученные от детей видеозаписи хранил у себя и использовал в личных целях», — рассказали в суде.

Мужчина признан виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Ему назначено наказание в виде 14 лет колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься определенной деятельностью на 15 лет.

Отметим, в ходе следствия Меренков добровольно возместил причиненный детям моральный вред, что суд признал смягчающим обстоятельством.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в судебной коллегии по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции.