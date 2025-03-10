В Челябинске вынесли приговор педофилу за растление троих несовершеннолетних

Виновного отправили в колонию строгого режима

Сегодня, 10 марта, Челябинский областной суд вынес приговор 38‑летнему мужчине за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, передают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».

В августе 2022 года виновный под предлогом помощи по хозяйству заманил к себе домой 13‑летнего мальчика и развратил его. Потерпевший долгое время не сообщал о случившемся родителям.

В 2023 году мужчина повторил преступление, совершив аналогичные действия в отношении двух детей младше 12 лет в Челябинске. Дети рассказали о случившемся родителям.

Несмотря на отрицание вины и утверждения о клевете со стороны детей, суд признал его виновным и приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.