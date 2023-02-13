В Челябинске вынесли приговор педофилу, развращавшему школьников в Сосновском районе

Сестра осужденного считает, что его оговорили

Сегодня, 13 февраля, Челябинский областной суд вынес приговор 35-летнему Осколкову Я. Он признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних (часть 5 статьи 132 УК РФ, пункт «а» части 5 статьи 132 УК РФ), передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.

Свой приговор Осколков заслушивал, отвернувшись от судьи. После оглашения нам удалось поговорить с сестрой подсудимого. Она рассказала, что ее брат тихий, скромный и безобидный человек.

«Мы с ним жили вдвоем, родителей нет. Он работал, раньше даже служителем в церкви. После работы домой ходил. У нас есть старшая сестра с детьми — племянникам 6 и 7 лет. Он никогда их не обижал, не трогал. В 2017 году, когда ему вынесли приговор по этой же статье, ему назначили принудительное лечение. После лечения отправили на 4 года в колонию общего режима. Я считаю, что его оговорили. Он по характеру податливый, мог и сознаться даже в том, чего не было», — рассказала 26-летняя сестра Осколкова.

Преступления, за которые суд сегодня назначил виновному наказание, случились в сентябре 2021 года. Осколков, страдая гомосексуальной педофилией, неоднократно приставал к соседским 10-летнему и 11-летнему мальчикам. В лесу рядом с микрорайоном Звездный в Сосновском районе подсудимый трогал детей и предлагал им заняться оральным сексом. Получил отказ. Осколков не остановился и периодически трогал школьников, приподнимал одного из них на улице и демонстрировал половой орган.

Также доказан еще один эпизод насильственных действий в отношении 15-летнего школьника с легкой умственной отсталостью. По этическим причинам мы не можем рассказать подробности преступления.

«По совокупности преступлений назначить наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — огласила приговор судья.

Также Осколков лишен права работать в детских дошкольных, воспитательных и образовательных учреждениях, детских учреждениях здравоохранения сроком на 8 лет.