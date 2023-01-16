В Челябинске вынесли приговор отцу мальчика, выпившего растворитель

Двухлетний ребенок скончался

Сегодня, 16 января, Советский районный суд Челябинска вынес приговор жителю поселка Новосинеглазово Вадиму Евдокимову. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности своему двухлетнему сыну (часть 1 статьи 109 УК РФ). Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

Трагедия случилась в сентябре 2021 года. Обвиняемый принес домой банку с растворителем и хранил ее в доступном месте. Ребенок дотянулся до жидкости и выпил ее. Родители обнаружили мальчика уже тогда, когда он был мертв. Также Евдокимова обвиняли в причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством родственникам жены (пункт «в» части 2 статьи 115 УК РФ и части 1 статьи 119 УК РФ).

«Путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 460 часов», — сообщили в пресс-службе суда.