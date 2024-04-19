В Челябинске вынесли приговор одному из бывших руководителей Госстройнадзора

Кирилл Манаенков поплатился за взятки

Бывший заместитель начальника Главного управления государственного строительного надзора по Челябинской области Кирилл Манаенков осужден на 3,5 года за получение взяток, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

«В ноябре 2022 года чиновник получил крупную взятку за заключение договора на обследование несущих конструкций многоквартирного дома с аффилированной организацией», — поясняют суть преступления в ФСБ.

Курчатовский районный суд Челябинска приговорил Манаенкова к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно и лишил его права работать в государственных органах. Кроме того с экс-чиновника взыскали 250 тысяч рублей, полученных им в качестве взяток.

Осужденный раскаялся и признал свою вину.