Бывший заместитель начальника Главного управления государственного строительного надзора по Челябинской области Кирилл Манаенков осужден на 3,5 года за получение взяток, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.
«В ноябре 2022 года чиновник получил крупную взятку за заключение договора на обследование несущих конструкций многоквартирного дома с аффилированной организацией», — поясняют суть преступления в ФСБ.
Курчатовский районный суд Челябинска приговорил Манаенкова к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно и лишил его права работать в государственных органах. Кроме того с экс-чиновника взыскали 250 тысяч рублей, полученных им в качестве взяток.
Осужденный раскаялся и признал свою вину.