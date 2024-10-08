В Челябинске вынесли приговор наркогруппировке

У обвиняемых изъяли мефедрон и оружие

Советский районный суд Челябинска вынес приговор четверым участникам наркогруппировки. Их признали виновными в покушении на сбыт мефедрона в крупном размере и хранении оружия (статьи 228.1 УК РФ, статья 222 УК РФ). Об этом сегодня, 8 октября, сообщили в УФСБ по региону.

В январе 2023 года в у обвиняемых изъяли мефедрон массой 1,2 килограмма, у организатора ОПГ дополнительно — автомат Калашникова, кустарно переделанный в боевой из охолощенного оружия, а также боеприпасы к нему.

«Суд назначил виновным наказание от 10 до 12 лет лишения свободы. Трое из них будут отбывать его в колонии строгого режима, один — в колонии общего режима», — прокомментировали в региональном УФСБ.

Также трое фигурантов должны выплатить штраф по 250 тысяч рублей каждый.