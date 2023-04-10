В Челябинске мужчина получил 22 года колонии за убийство двухлетнего пасынка

Маленький Артем скончался от ожогов лица и тела

Сегодня, 10 апреля, Челябинский областной суд вынес приговор Виталию Гаврилову. Он признан виновным в убийстве двухлетнего сына своей жены, передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.

Трагедия случилась почти два года назад в микрорайоне Вишневая Горка. В съемной квартире было обнаружено тело двухлетнего Артема. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По подозрению в убийстве был задержан 34-летний отчим мальчика. По словам матери ребенка, ее муж питал ненависть к детям — Артему и Ярославу — и грозился убить малышей. Он полил двухлетнего пасынка кипятком, и через несколько дней пострадавший скончался от полученных травм. Гаврилов на заседании об избрании ему меры пресечения заявил о том, что Артем обжегся в ванной, однако медики считают, что характер травм действительно больше похож на целенаправленное обливание кипятком.

В октябре 2021 года Сосновский мировой суд вынес приговор матери мальчика Наталье Гавриловой. Женщине назначили наказание за неисполнение родительских обязанностей и оставление в опасности. Она получила два года колонии общего режима.

Сегодня точкой в этой трагедии стал приговор и для Виталия Гаврилова. Ему назначили наказание за убийство, , истязание и угрозу убийством (статьи 105 УК РФ, 117 УК РФ, 119 УК РФ).

«Судом виновному назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев», — огласил решение судья.

У Гаврилова есть 15 дней на обжалование приговора.