В Челябинске вынесли приговор мужчине за рассылку интимных фото бывшей жены

Виновный мстил супруге за развод

Мировой судья Советского района Челябинска вынес приговор в отношении 42-летнего мужчины. Он признан виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщили в прокуратуре региона.

Судом установлено, что мужчина, тая обиду на бывшую жену после развода, создал от ее имени анкету на сайте знакомств и отправлял собеседникам интимные фото и видео потерпевшей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

«Суд назначил ему наказание в 200 часов обязательных работ и компенсации морального вреда в 10 тысяч рублей», — рассказали в региональной прокуратуре.