В Челябинске вынесли приговор мужчине за разбойное нападение и убийство инвалида

Второй фигурант дела признан невменяемым

Сегодня, 19 января, Челябинский областной суд вынес приговор 48-летнему мужчине. Он признан виновным в разбое и убийстве (статьи 162 УК РФ и 105 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что в апреле 2021 года виновный вместе с соучастником проникли в дом в селе Шабурово Каслинского района. Грабители искали деньги и ценные вещи.

«Преступные действия были обнаружены проснувшимся мужчиной, которому подсудимый нанес гвоздодером, а также руками и ногами множество ударов по голове и телу», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Потерпевший скончался на месте. Его брат во время совершения преступления спал.

Ценой кровавого нападения стали похищенные 1863 рубля.

Виновному назначили наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Второй подсудимый признан невменяемым, ему назначено принудительное лечение.