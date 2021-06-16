В Челябинске вынесли приговор мужчине за попытку подкупа полицейских

Осужденный предлагал деньги в обмен на сокрытие преступления

Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор в отношении жителя Сосновского района. Он признан виновным в хранении наркотиков и попытке дачи взятки правоохранителям. Об этом сегодня, 16 июня, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Судом установлено, что в марте 2021 года осужденный приобрел в Каштакском бору наркотики для личного потребления и тут же был задержан сотрудниками транспортной полиции.

«При задержании молодой человек в целях предотвращения привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления стал предлагать сотрудникам правоохранительных органов взятку в размере 200 тысяч рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере»), части 1 статьи 30, пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ («Приготовление к даче взятки в крупном размере»).

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком в 4 года. Также суд приговорил виновного к штрафу в 200 тысяч рублей.