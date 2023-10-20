В Челябинске вынесли приговор мужчине, выбросившему собаку из окна на глазах дочери

Щенок скончался

Калининский районный суд вынес приговор 58-летнему жителю Челябинска. Он признан виновным в жестоком обращении с животным в присутствии ребенка (пункт «б» части 2 статьи 245 УК РФ). Об этом сегодня, 20 октября, сообщили в прокуратуре региона.

ЧП случилось в марте в квартире на улице Ферросплавной. Виновный был пьян и в присутствии 10-летней дочери выбросил ее щенка из окна пятого этажа.

«В суде мужчина пояснил, что собака стащила со стола кусок мяса, что его сильно разозлило. Щенок упал на проезжую часть и погиб», — рассказали в областной прокуратуре.

Суд назначил виновному наказание — один год исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства.