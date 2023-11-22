В Челябинске вынесли приговор мужчине, выбросившему щенка из окна пятого этажа

Животное скончалось

Мировой судья судебного участка № 6 Ленинского района Челябинска вынес приговор 62-летнему мужчине, выбросившему своего щенка из окна пятого этажа, сообщили в прокуратуре региона.

ЧП случилось в марте. Подсудимый разозлился на собаку, которую ему подарили. Щенок мешал хозяину спать, скулил и сходил в туалет в комнате. Утром подсудимый собирался выгнать животное на лестничную площадку, но в порыве гнева выбросил его из окна.

«Суд назначил мужчине наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства», — сообщили в областной прокуратуре.

Как ранее сообщал наш сайт, Калининский районный суд вынес приговор 58-летнему жителю Челябинска. Виновный был пьян и в присутствии 10-летней дочери выбросил ее щенка из окна пятого этажа.